The Witcher-Serie - Produzentin verspricht: "Keine Verwässerung" des Stoffs

Filmadaptionen von Büchern oder Videospielen werden den Vorstellungen der Fans der Vorlage oftmals nicht gerecht. Das zeigten zum Beispiel zuletzt die Verfilmungen zu Der Dunkle Turm oder Assassins Creed. Viele Fans sind deshalb auch skeptisch bezüglich der The Witcher-Serie, die auf Netflix erscheinen soll.

Auf Twitter äußerten einige Leute die Befürchtung, dass die raue, mittelalterliche The Witcher-Welt zu verwässert dargestellt werden könnte. Doch die Produzentin Lauren Schmidt Hissrich hat beruhigende Worte für die besorgten Fans übriggehabt. Sie verspricht, dass es »keine Verwässerung« der Vorlage geben wird.

There will be no watering down. I give you my word. https://t.co/el9MRL6PBE

Die Vorlage ist in dem Fall jedoch die Buchreihe vom polnischen Autor Andrzej Sapkowski. Inwiefern Elemente aus den Videospielen einfließen werden, ist nicht bekannt. Allerdings wissen wir, dass die Entwickler der The Witcher-Spiele, CD Projekt RED, an der Produktion nicht beteiligt sind.

Die The Witcher-Serie ist derzeit noch in einer sehr frühen Produktionsphase. Hissrich befasst sich derzeit noch mit den Büchern und dem Schreiben der Pilotfolge. Castings und Dreharbeiten sind momentan noch Zukunftsmusik. Über den derzeitigen Stand hat Hissrich auf Twitter folgendes gesagt:

So many questions about #TheWitcher so here’s what I can say: in TV time, it’s really early. There’s a long path ahead of casting and locations and world-building. Right now, it’s me, the books, lots of great and knowledgeable partners, and my well-loved computer. We’re doing it.