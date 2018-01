The Witcher Serie - Showrunner bestätigt fertiges Drehbuch zur Pilotfolge

Die Produktion zur neuen Netflix-Serie The Witcher kommt anscheinend gut voran. Erst vor wenigen Wochen wurde Lauren Schmidt Hissrich als Drehbuchautorin und Showrunnerin der Serie bestätigt, die schon für die Netflix-Serien Marvels Daredevil und The Defenders tätig war.

Nun meldet sich Hissrich via Twitter zu Wort und gibt den Fans der gleichnamigen Spielereihe ein kurzes Update zum Stand der Produktion. Demnach sei das Drehbuch zur ersten Folge der Serie The Witcher bereits fertig.

Man darf zwar davon ausgehen, dass es sich dabei noch nicht um die finale Fassung handelt und sicherlich nochmal Hand angelegt wird, dennoch scheint man es mit einer baldigen Umsetzung Ernst zu meinen.

The Witcher mit Geralt von Riva

Wer sich aber auf eine eins-zu-eins Verfilmung der beliebten Spielereihe The Witcher freut, wird enttäuscht sein. In erster Linie soll die Serie auf den Büchern des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski basieren, die bereits als Vorlage für die beliebte Spielereihe dienten. Inwiefern Elemente aus den Videospielen einfließen werden, ist nicht bekannt. Letzten Informationen nach möchte man sich aber bei die Gestaltung der Hauptfigur Geralt von Riva an der Spielereihe orientieren.

Mehr dazu: The Witcher Serie - Produzentin verspricht: "Keine Verwässerung" des Stoffs

Viel mehr ist über die neue Serie noch nicht bekannt. Mit dem fertigen Drehbuch zur Pilotfolge dürfte nun auch der Suche nach einer Besetzung nichts mehr im Wege stehen. Wann die Witcher-Serie schließlich auf Netflix an den Start geht, ist jedoch noch offen.