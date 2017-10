Thor 3 - Die ersten Reaktionen sind da

Am 31. Oktober trifft mit Marvels Thor: Tag der Entscheidung (Originaltitel Thor: Ragnarok) das dritte Solo-Abenteuer des Donnergottes in den deutschen Kinos ein, US-Start ist am 3. November 2017. Passend dazu sind nun die ersten Spoiler-freien Reaktionen vieler US-Kritiker via Twitter eingetroffen.

Die meisten Besucher der Preview hatten anscheinend ihren Spaß. Vor allem scheint Jeff Goldblum als exzentrischer Grandmaster allen die Show zu stehlen, nicht zu vergessen den Publikumslieblingen Hulk, Loki und natürlich den Donnergott selbst. Und Cate Blanchett scheint als bösartige Gegenspielerin zu überzeugen. Die ausführlichen Filmkritiken werden in Kürze folgen.

THOR RAGNAROK is hilarious & weird & offbeat & retro & sublime. Love how Marvel let Taika Waititi make a movie that's Waititi-ish as hell. — Kevin Polowy (@djkevlar) October 9, 2017

Jeff Goldblum was my favorite part of THOR: RAGNAROK. Nonsensical and kooky as ever. — Anna Klassen (@AnnaJKlassen) October 9, 2017

Jeff Goldblum is glorious in Thor Ragnarok, but didn't expect anything less. I mean look at this man. pic.twitter.com/uuRjLHrAxi — Kevin Polowy (@djkevlar) October 9, 2017

Btw, #ThorRagnarok is solid MCU fun. Great music, Blanchett is awesome, looks/feels like an 80's video game. Slight, but wholly entertaining — Scott Mendelson (@ScottMendelson) October 9, 2017

#ThorRagnarok is SO much fun I almost can't take it. The best: Thor movie, Cate Blanchett scene stealing, Jeff Goldblum Goldblum-ing. — Kara Warner (@karawarner) October 9, 2017

No. 1 @TessaThompson_x is hands down the best part of #ThorRagnarok. She rocks. Hope she's New Avenger someday. Also Cate Blanchett has fun — Gregory Ellwood (@TheGregoryE) October 9, 2017

#ThorRagnarok is the best Thor movie BUT still think it’s really good not awesome. Hemsworth, Hulk & Tessa all great, though. And Goldblum! pic.twitter.com/rY6ItFzdjN — Jim Voodooda (@JimVejvoda) October 9, 2017

Hulk is once again the scene-stealer, and a lot of it is that he can finally talk. Great to see him back on the big screen. #ThorRagnarok — Evil Eric Eisenberg (@eeisenberg) October 9, 2017

'Thor: Ragnarok' has a few surprises I didn’t know about. One of them is A-M-A-Z-I-N-G and possibly the funniest scene in any @Marvel movie. pic.twitter.com/NRNFeftHyQ — Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 9, 2017

After seeing #ThorRagnarok I can say that @chrishemsworth’s Thor will become many people’s No.1 favorite Avenger. The guy shines in this. — Conner Schwerdtfeger (@ConnerWS) October 9, 2017