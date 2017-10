Thor 3: Tag der Entscheidung - Die ersten Kritiken sehen gut aus

Am 31. Oktober kommt mit Thor: Tag der Entscheidung (Originaltitel Thor: Ragnarok) das dritte Solo-Abenteuer des Donnergottes in die deutschen Kinos. Der US-Start findet erst am 3. November statt.

Vor einigen Tagen sind bereits die ersten Spoiler-freien Reaktionen der US-Kritiker eingetroffen und zeigen ein überwiegend positives Bild von dem neusten Marvel Superhelden-Spaß.

Thor 3: Ragnarok - Bilder zum Kinofilm ansehen

Erster positiver Eindruck wird bestätigt

Jetzt sind die ersten ausführlichen Filmkritiken eingetroffen und bestätigen den positiven ersten Eindruck vom Film. Demnach hat Regisseur Taika Waititi eine kunterbunte und äußerst amüsante Buddy-Komödie mit Chris Hemsworth und Mark Ruffalo als Thor und Hulk abgeliefert.

Im Superhelden-Spektakel zeigt sich außerdem Loki von seiner besten Seite - während Cate Blanchett als neue Gegenspielerin überzeugen kann. In einem Punkt sind sich die meisten Kritiker einig: Jeff Goldblum stiehlt als exzentrischer Grandmaster allen die Show.

Die ersten Kritiken zu Thor 3

Auf Metacritic befindet sich die ersten Kritiken zu Thor 3 durchgehend im grünen Bereich und werten den Film mit derzeit guten 77 Prozent.

Ähnlich sieht es auch auf Rotten Tomatoes aus. Hier wird das Marvel-Spektakel mit satten 98 Prozent positiver Reviews gelistet. Das Average Rating liegt bei 7.9 von 10.

Christoph Petersen von Filmstarts fasst die wesentlichen Kritikpunkte zusammen: