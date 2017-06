THQ Nordic hat Termine für zwei kommende Spiele bekanntgegeben: Der Strategie-Rollenspielmix SpellForce 3 erscheint am 7. Dezember 2017, das Rundentaktik-RPG Battle Chasers: Nightwar schon am 3. Oktober. SpellForce 3 kommt exklusiv für den PC, Nightwar wird auch auf der Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Damit erscheint SpellForce 3 später als gedacht, bislang war vom dritten Quartal 2017 die Rede. Sie können das Spiel aber bereits jetzt in der Beta ausprobieren und gegen andere Spieler oder die KI antreten. Wir verlosen dafür 10.000 Keys - machen Sie mit und stürzen Sie sich in die Schlacht! Warum sich das vor allem für Fans von Age of Empires 2 und Schlacht um Mittelerde lohnt, verrät unsere Preview zu SpellForce 3.

Battle Chasers: Nightwar haben Sie möglicherweise nicht auf dem Schirm - aber zu Unrecht! Das Spiel mischt den grandiosen Grafikstil des Darksiders-Erfinders und Comiczeichners Joe Madureira mit dem Taktik-Anspruch klassischer JRPGs. Das macht es zum coolsten RPG, von dem Sie noch nie gehört haben.