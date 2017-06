Threes! - Mobile-Hit nach drei Jahren erstmals durchgespielt

Threes! wirkt wie eines dieser Endlos-Spiele, für die man zum Zeitvertreib in U-Bahn und Co. das Handy rausholt. So »endlos« ist das Mobile Game aber in Wirklichkeit gar nicht. Der Spieler mit dem passenden Namen ThreesPorn hat den Hit durchgespielt und seinen Sieg sogar festgehalten.

Threes! hat ein einfaches Spielprinzip und macht vielleicht gerade deshalb so süchtig: Man muss Zahlenblöcke über den Bildschirm wischen, wobei sich Dreier und ihre Vielfache vereinen können - der Bildschirm wird also immer leerer und die Zahlen größer. Eins und zwei werden beispielsweise zu drei, zwei dreier zu einer sechs und zwei sechser zu einer zwölf.

Der mittlerweile vom Entwickler bestätigte Top-Score beträgt 1.594.458. Erreicht hat ihn Spieler ThreesPorn, der seinen Erfolg und den schicken Gewinner-Screen auf Twitter teilt:

Laut Threes-Entwickler Greg Wohlwend hat es damit genau 3,33 Jahre (auch sehr passend) gedauert, bis jemand Threes! tatsächlich durchgespielt hat. Schön, dass sich die aufwändige Highscore-Animation so doch noch gelohnt hat!