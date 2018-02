Tony Hawks Pro Skater - Tony Hawk wünscht sich neue Spiele der Serie

Tony Hawk, seines Zeichens ehemaliger Skateboard-Profi und Namensgeber der »Tony Hawk's Skateboarding«-Videospielserie, hat nichts mehr mit der Entwicklung der Spiele zu tun. Dennoch scheint er oft gebeten zu werden, sich um diverse Belange der Reihe zu kümmern. Auf Twitter stellt er nun klar:

To anyone asking me to 'remaster" old games, or complaining about THPS servers being down: Activision owns the THPS license but I am no longer working with them. If I had the skills / authority to reboot servers or code games for newer systems on my own, I would be happy to...