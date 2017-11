Total War - Mehrere Spiele mit historischem Setting in Arbeit

Das letzte historische Total War erschien 2015. Total War: Attila beleuchtete den Untergang Roms und die Auswirkungen der Hunnen auf die europäische Geschichte. Seitdem wildern die Entwickler von Creative Assembly in den fiktiven Welten von Warhammer. Doch das wird sich in Zukunft ändern.

In einem Entwickler-Interview auf der offiziellen Total-War-Seite bestätigen die »History Project Directors« Maya Georgieva, Jack Lusted und Janos Gaspar, dass die nächste große Ankündigung der Serie eine historische sein wird. Georgieva:

"Wir arbeiten an einer Kampagnen-Erweiterung für einen unserer älteren Titel. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um das größte Historien-Projekt, das Creative Assembly je auf die Beine gestellt hat. Wir arbeiten seit fast einem Jahr an dem Spiel und begeben uns aktuell in die Testphase, denn die Inhalte sind nahezu vollständig. Und ja, das wird die nächste große Total-War-Ankündigung."