Total War: Warhammer 2 - Exakte Release-Uhrzeit bekannt

Die offizielle Twitter-Seite von Total War: Warhammer 2 hat die Startzeit für ihr Strategiespiel zum Release-Termin am 28. September bekanntgegeben - und sich gleich noch einen netten Gag überlegt.

Loslegen kann man nämlich ab 8:30 Uhr britischer Zeit, was 9:30 Uhr hierzulande entspricht und damit ärgerlicherweise in die Schul- oder Arbeitszeit fällt. Aber Creative Assembly hilft! Der Entwickler hat vier Vordrucke für Entschuldigungsschreiben bereitgestellt, die auf Warhammer-Art erklären, warum man leider keine Zeit für seine sonstigen Alltagsverpflichtungen hat.

WARHAMMER II will be available to play at 8.30AM BST!



At work or school? Don't worry - we've got you covered... pic.twitter.com/TNXW7RjJVs