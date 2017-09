Total War: Warhammer 2 im Livestream - Maurice und Jochen unterwerfen die neue Welt

Mit den noblen Hochelfen den Mahlstrom verteidigen oder ich mit ihren finsteren Dunkelelfen-Vettern vernichten? Mit den Skaven die Welt in stinkende Ruinen verwandeln oder mit den Echsenmenschen den Plan der großen Alten durchsetzen?

Total War: Warhammer 2 bietet mehr vom Altbekannten aus Teil eins, will aber gleichzeitig verstärkt auf aktive Elemente für mehr Dynamik setzen. Ob das funktioniert hat, zeigt unser Test mit Text und Video, das heißt aber nicht, dass wir nicht auch live genug über das Spiel zu erzählen hätten!

Achillesverse Innovation? Total War: Warhammer 2 im Test

Ab 17:00 Uhr live auf Twitch

Deshalb setzen sich Maurice und Jochen, also Tester und Testhelfer, ab 17:00 Uhr live auf Twitch vor die Kamera und zeigen etwa eine Stunde lang die neue Kampagne rund um den magischen Mahlstrom. Wer dem Anführer der Dunkelelfen und dem General der Echsenmenschen beim Zocken zusehen will, sollte also unbedingt einschalten!

Total War: Warhammer 2 live auf Twitch

