Total War: Warhammer 2 - Klare Hinweise auf Skaven als Fraktion

Die Skaven werden wohl eine der Fraktionen im Strategiespiel Total War: Warhammer 2 sein. Zumindest gibt es jetzt einige recht klare Hinweise darauf.

Der Entwickler Creative Assembly hat vor kurzem auf der offiziellen Facebook-Seite das 360-Grad-Bild einer verlassen Stadt des Imperiums veröffentlicht. Darauf ist, abgesehen von einigen Gebäuden, nicht allzu viel zu sehen - Bewohner »fehlen«.

Genau das führt zu einem kleinen Rätsel auf der offiziellen Webseite. Dort ist folgender Text zu finden:

"When our rivals tremble,.... their kin."