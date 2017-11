Total War: Warhammer 2 - Video-Guides zu allen Völkern bei Writing Bull

Total War: Warhammer 2 wartet mit einer Vielzahl neuer Features auf und zudem mit vier Völkern, die jeweils einzigartige Spielmechaniken mitbringen. Skaven, Echsenmenschen, Hoch- und Dunkelelfen verlangen alle unterschiedliche Strategien - da sind Video-Tutorials zum Einstieg genau das richtige!

Schön schwierige Sonderregeln

Strategiespezialist Daniel Blum aka Writing Bull hat auf seinem YouTube-Kanal zu jeder der Rassen ein eigenes Videospecial veröffentlicht. Er zeigt und erklärt die Sonderregeln, die für die Völker gelten, präsentiert die wichtigsten Spezialeinheiten auf dem Schlachtfeld und gibt bei jeder Fraktion Tipps für den Start einer Partie. Die Tutorial-Videos entstanden mit finanzieller Unterstützung der Entwickler.

Die Echsenmenschen verknüpfen ihre Siedlungen mit einem geheimnisvollen geomantischen Netzwerk, dessen Energie die Städte erblühen lässt. Die Hochelfen wiederum können eine einzigartige virtuelle Ressource nutzen - ihren diplomatischen Einfluss - und damit die politischen Beziehungen zwischen anderen Fraktionen zu ihrem eigenen Gunsten manipulieren.

Ihr böses Geschwistervolk, die Dunkelelfen, fangen dagegen Sklaven und beuten deren Arbeitskraft gnadenlos aus. Auf dem Schlachtfeld trachten sie danach, möglichst rasch möglichst viele der schwächsten Feinde zu töten. Die Mordlust, die sie daraufhin packt, hilft ihnen, im Anschluss die wirklich gefährlichen Widersacher niederzuringen.

Und dann sind da noch die Skaven, die mit ihrer Nahrungsressource bei neuen Siedlungen in kürzester Zeit die Bevölkerung explodieren lassen. Im Gefecht setzen die Rattenmenschen Sondertrupps ein, die sich an beliebiger Stelle aus dem Untergrund ins Freie buddeln und Feinde überrumpeln.

Zusätzlich zu diesen vier Völker-Videos hat Writing Bull in seiner Tutorial-Playlist einen 18-minütigen Crashkurs zu Total War: Warhammer 2 veröffentlicht. Er fasst die Rassen-Tutorials zusammen und erläutert außerdem diejenigen der neuen Spielmechaniken, die für alle Fraktionen gleichermaßen gelten.

Dazu zählt insbesondere die neue Siegvariante, bei der sich alles um den Großen Mahlstrom dreht: Dieses riesige Himmelsrad saugt überschüssige magische Energie an und verhindert dadurch, dass die Chaosbarbaren in die Welt einfallen und die alten Herrscher stürzen können. In unserem Test zu Total War: Warhammer 2 stellte sich gerade diese Mechanik allerdings als die größte Schwäche des Spiels heraus.

