Total War: Warhammer 2 - Test-Video: Großartige Fantasy-Schlachten mit entscheidendem Fehler

Montag, 25. September 2017 um 18:50

Es muss nicht immer Revolution sein: Total War: Warhammer 2 erweist sich im Test als eher evolutionäre Fortsetzung, die auf dem ersten Teil aufbaut und ihn mit zahlreichen neuen Verbesserungen garniert, statt das Rad neu zu erfinden. Gut so! Das macht es zu einem fantastischen Echtzeit-Strategiespiel - und es stolpert genau an der einen Stelle, an der es eine radikale neue Idee wagt.

Im Test-Video prüfen wir das neue Total War auf Herz und Nieren. Wie gelungen sind etwa die neuen Völker, spielen sich die Einheiten und Fähigkeiten der Hochelfen, Dunkelelfen, Echsenmenschen und Skaven besser als die der Fraktionen aus dem ersten Teil?

Und wir analysieren, warum gerade die große neue Siegbedingung, der große Mahlstrom, in unseren Augen ein Fehlschlag ist. Mehr dazu lest ihr in unserem großen Test zu Total War: Warhammer 2.