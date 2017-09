Mit Total War: Warhammer 2 erscheint am 28. September der zweite von insgesamt drei Strategie-Ablegern mit Warhammer-Lizenz. Wie auch bei dem im Mai 2016 erschienenen Vorgänger setzt Entwickler Creative Assembly erneut auf die alternde Warscape-Engine, die in den vergangenen Jahren deutlich überarbeitet wurde.

Ein grafisches Feuerwerk dürfen wir deshalb eher nicht erwarten, eine wichtige Frage lautet allerdings auch, wie rund der Start des Spiels verläuft. Creative Assembly hat den Vorgänger Total War: Warhammer über die letzten Monate immer weiter mit Patches versorgt und die Leistung optimiert. Die im Technik-Check zum Vorgänger kritisierte Leistung von AMD-Grafikkarten ist hier deutlich verbessert, wir sehen aber auch weiterhin Nvidia-Grafikkarten leicht im Vorteil.

Die offiziellen Systemanforderungen fallen für Total War: Warhammer 2 indes leicht höher als noch im ersten Teil aus, insgesamt bleiben sie aber eher moderat. Ob sich das auch in einer verbesserten Optik äußert und wie realistisch die Anforderungen sind, klären wir in den folgenden Zeilen.

Offizielle Systemanforderungen

Minimale Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem Windows 7 (64 Bit) Prozessor Intel Core 2 Duo mit 3,0 GHz oder AMD Phenom II x4 940 Arbeitsspeicher 5,0 GByte Grafikkarte Nvidia Geforce GTX 460 oder AMD Radeon HD 5770 Speicherplatz 60 GByte

Empfohlene Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64 Bit) Prozessor Intel Core i5 4570 mit 3,2 GHz Arbeitsspeicher 8,0 GByte Grafikkarte Nvidia Geforce GTX 770 oder AMD Radeon R9 290X Speicherplatz 60 GByte

Grafikmenü

Das Grafikmenü von Total War: Warhammer 2 hält für Kenner des Vorgängers keinerlei Überraschungen parat. Das Spiel bietet vier Presets und lässt uns alternativ den Detailgrad individuell einstellen. Hierfür gibt es eine Vielzahl an Optionen, die in bis zu fünf Stufen variieren, was Individualisten glücklich stimmen sollte.

Erneut entspricht das Preset »Ultra« dabei nicht der grafischen Maximalstufe. Um die zu erlangen, müssen die Schatten auf »Extrem« gestellt, Schärfentiefe und Screen-Space-Reflexionen aktiviert und die Kantenglättung auf »8x« gestellt werden. Letzteres aktiviert wie aus dem Vorgänger bekannt MSAA – und das kostet einiges an Leistung, dazu aber im folgenden Abschnitt mehr.

Auf den ersten Blick haben wir gegenüber dem Vorgänger keine optischen Verbesserungen ausgemacht. Insgesamt hinterlässt die Grafik von Warhammer 2 einen betagten Eindruck bei uns. Zwar liegt der Fokus eindeutig auf Massenschlachten, an die stufenlos herangezoomt werden darf. Doch im Detail zeigt sich eine allgemeine Polygonarmut mitsamt eher grob aufgelösten Texturen. Auch Partikeleffekte und insbesondere die Vegatation bleiben hinter unseren Erwartungen zurück.