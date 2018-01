Trails of Cold Steel 2 - PC-Version erscheint am Valentinstag

JRPG-Fans können sich auf den 14. Februar freuen. Dann erscheint The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2 als erweiterte Fassung für PC.

Trails of Cold Steel 2 erschien bereits 2014 in Japan für die Playstation 3. Die EU-Version folgte zwei Jahre später, am 11. November 2016. Am Valentinstag schließlich erscheint der Titel auf Steam, GOG und im Humble Store für den PC.

Wer noch ein Savegame des Vorgängers hat, kann das importieren und bekommt zu Beginn von Teil 2 direkt einige Items geschenkt. Außerdem ändert sich die Story, je nachdem welche Entscheidungen ihr im ersten Teil getroffen habt.

PC-Port von Durante

Am PC-Port von Trails of Cold Steel 2 arbeitete der Modder Durante mit. PC-Spieler könnten ihn vor allem durch seine Arbeit am DSFix für Dark Souls kennen. Er veröffentlichte aber auch für zahlreiche andere Spiele inoffizielle Patches.

In Funcoms JRPG fügte er unter anderem ein Feature ein, mit dem man sein Savegame ohne Umwege direkt laden kann, ohne sich erst durch diverse Menüs zu klicken. Beim Spielstart macht man dann direkt da weiter, wo man das Spiel beendet hat. Ganz ähnlich wie beim Ruhezustand eines PCs.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2 - Screenshots ansehen