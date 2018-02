Twitch Prime - Devil May Cry heute kostenlos für Kunden

Wer bisher von Dante, Vergil und Co. Abstand gehalten hat oder nicht mehr im Besitz der PS2-Datenträger ist, kann sich Devil May Cry heute am 27. Februar gratis für den PC herunterladen. Voraussetzung für den kostenlosen Shopping-Einkauf ist eine Prime-Mitgliedschaft bei Twitch.

Seid ihr in eurem Twitch-Account angemeldet, sollte euch im Laufe des Tages das Kronen-Symbol an der oberen rechten Ecke signalisieren, dass der Actiontitel zum Download bereitsteht. Capcom hat nicht mitgeteilt, wie lange die Aktion verfügbar sein wird, daher solltet ihr euch beeilen. Sobald ihr im Besitz des Titels seid, könnt ihr mithilfe der Twitch-Desktop-App den Download starten.

Devil May Cry - Die Serie in der Bilder-Galerie vorgestellt ansehen

HD Collection erscheint im März

Übrigens erhaltet ihr automatisch eine Twitch-Prime-Mitgliedschaft, wenn ihr bereits Amazon Prime nutzt und eure beiden Konten miteinander verbindet. Für beide Dienste sind auch je eine 30-Tage-Testmitgliedschaft erhältlich.

Capcom handelt hier aber natürlich nicht ganz uneigennützig, sondern möchte mit der Geschenk-Aktion auf die Devil May Cry HD Collection aufmerksam machen. Ab dem 13. März steht die HD-Sammlung mit allen drei Teilen der Ursprungstrilogie bereit und schraubt die stylische Dämonenjagt auf eine zeitgemäße Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde hoch.

Quelle: Capcom