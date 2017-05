Ubisoft - Viel Wirbel um neues Logo

Nach rund 14 Jahren mit dem vertrauten Ubisoft-Logo modernisiert der französische Publisher und Entwickler Ubisoft sein Logo. Der bekannte »Swirl / Wirbel« bleibt, aber wird in einer auf dicke Striche reduzierten Form gezeichnet. Auch der Schriftzug wurde angepasst. Das neue Logo wurde auf Twitter, Facebook und natürlich im Blog vorgestellt:

Ubisoft selbst erklärt das neue Logo mit diesen bedeutungsschwangeren Sätzen:

"Unser Logo ist deutlich zurückhaltender, moderner und monochromatisch gehalten. Die transparenten Elemente innerhalb des Designs, erlauben einen Einblick in die unglaublichen Spielwelten und damit auch einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Der Wirbel und der Buchstabe O sind beide gezielt als Reminiszenz, an die von Hand gemalten Formen gedacht und repräsentieren unsere menschlichen Qualitäten wie Enthusiasmus, Neugier sowie das grain de folie (dt. „Körnchen Verrücktheit“) für welches Ubisoft bekannt wurde."