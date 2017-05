So tickt Ubisoft - Blue-Byte-Chef verrät, was hinter den Kulissen vorgeht - GameStar TV

Freitag, 26. Mai 2017 um 16:25

Wie wird bei Ubisoft über neue Spiele entschieden? Was macht das deutsche Ubisoft-Studio Blue Byte abseits von Anno und Die Sieder? Und wie sieht die Zukunft in Berlin aus, wo ab Herbst ein Team mit den The Division-Entwicklern von Massive an einem neuen Snowdrop-Engine-Spiel arbeiten soll? Die Chancen stehen schließlich sehr gut, dass es sich dabei um das neue Avatar-Spiel handelt.

Über diese Fragen sprechen mit dem Studioleiter von Blue Byte, Benedikt Grindel, in dieser Folge von GameStar TV und bekommen spannende Einblicke in einen der größten Arbeitgeber der deutschen Spielelandschaft.