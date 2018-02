Umfrage - Was haltet ihr von VR?

Als vor einigen Jahren die Virtual Reality ihr Comeback feierte, war der Hype groß. Viele witterten den nächsten großen Sprung in der Entertainment-Industrie. Inzwischen ist das erste Strohfeuer erloschen, VR steht nicht mehr so stark im Licht der Öffentlichkeit. Hardware- und Software-Hersteller werkeln zwar weiter an spannenden VR-Projekten, doch bis die nächste Generation der Tech-Hoffnung erscheint, werden noch einige Monate ins Land gehen.

Zum Status Quo und der möglichen Zukunft von VR veranstalten wir am Mittwoch, den 14. Februar 2018 einen Thementag - den VRalentinstag. Und dafür brauchen wir eure Hilfe.

In unserer großen VR-Umfrage wollen wir von euch wissen, welche Erfahrungen ihr bislang mit VR gemacht habt, was euch daran begeistert oder missfallen hat und wie ihr der Technik künftig begegnen wollt.

Bitte nehmt doch an der Umfrage teil, es dauert auch nur wenige Minuten.

Virtual-Reality-Umfrage der GameStar

