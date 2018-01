Unity Engine - Entwickler versprechen 2018 mehr Performance

Die neueste Version der Unity Engine legt in diesem Jahr den Fokus auf die grafische Darstellung, verbessert aber gleichzeitig auch die Performance. Das haben die Entwickler in einem Blog-Eintrag bekanntgegeben. So wird die noch erscheinende 2018-Version Entwicklern mehr Werkzeuge zur Individualisierung an die Hand geben. Die Engine soll modularer aufgebaut sein und sich stärker an die spezifischen Anforderungen eines Projekts anpassen lassen.

Laut einigen Posts auf Reddit und Co. könnten diese Anpassungen besonders der Performance zugutekommen. Bisher verteilte Unity viel Last auf einzelne Kerne, was gerade im Konsolenbereich zu Leistungseinbußen führte. Mit dem neuesten Update sollen Entwicklerteams in der Lage sein, die erforderliche Grafik-Power gezielt auf mehrere Kerne zu verteilen. So kommt es seltener zu Flaschenhals-Problemen.

Beliebte Mobile-Engine

Von den Verbesserungen werden aber wahrscheinlich nur Spiele profitieren, die erst in einigen Jahren erscheinen. Glaubt man aktuellen Gerüchten, so bereitet sich gerade TellTale darauf vor, von ihrer hauseigenen Engine auf Unity umzusteigen.

Unity gehört im Mobile-Markt zu den beliebtesten Grafikgrundgerüsten. Eine Umfrage des Herstellers ergab, dass rund ein Drittel der erfolgreichsten kostenlosen Handy- und Tablet-Spiele auf die Engine des kalifornischen Unternehmens setzen. Aber auch Spiele wie Hearthstone, Tyranny oder Cuphead basieren darauf.

Wer noch vom Potenzial der Engine überzeugt werden muss, kann sich die aktuellste Grafik-Demo anschauen, die die optischen Finessen sehr ansprechend veranschaulicht.