Content-Filter für Plus-User erweitert - NEU: Promotion-Inhalte unter Artikeln abschalten

Mein GameStar Plus! Meine Inhalte!

Nehmen Sie jederzeit individuelle Einstellungen in Ihrem Konto vor, um aktuelle Deal- und Produktempfehlungen oder werbefinanzierte Inhalte wie Sponsored Stories und Artikel-Empfehlungen von Outbrain nicht mehr angezeigt zu bekommen.

Update: Zum jeweiligen Artikel passende Angebote / Preisvergleiche unterhalb der Artikel können ab jetzt ebenfalls ausgeblendet werden. Wir haben uns für diesen Weg entschieden, da viele Plus-User diese Angebote sehr gerne nutzen. Das Ausschalten des Preisvergleiches findet bei allen Spiele- und Hardware-Artikeln Anwendung. Ausgeschlossen sind davon Seiten zu Deals und GameStar-PCs, da hier das Interesse an passenden Angeboten signalisiert wird.

Nach wie vor haben Sie in den Benutzereinstellungen außerdem folgende Möglichkeiten hinsichtlich Privatsphäre & Komfort:

2-Klick-Steuerung für Social-Media-Datenschutz aktivieren

Werbe-Tracking abschalten

Autostart von Videos abschalten

Ihr Weg zum Content-Filter

Gehen Sie unter Ihrem Account-Profilbild auf »Kontoeinstellungen« Klicken Sie anschließend auf »Mein GameStar Plus« Unter »Benutzereinstellungen« können Sie Ihre Präferenzen per Klick sowohl aus- als auch jederzeit wieder anschalten

GameStar Plus - Alle Vorteile auf einen Blick

Surfen ohne Werbebanner

Auf GameStar.de und GamePro.de surfen Sie ganz ohne Banner, Overlays, Pop-ups oder Werbeunterbrechungen bei Videos und reduzieren die Ladezeiten drastisch.

Gratis-Vollversionen

Ob Action-Adventure, Ego-Shooter oder Point&Click, jeden Monat erhalten Sie eine kostenlose Vollversion von Gamesplanet.

2x neue Plus-Artikel pro Woche

Von den besonders aufwändigen Hintergrundanalysen und Reportagen profitieren Sie exklusiv als Plus-Mitglied - sogar im komfortablen Einseiten-Lesemodus.

Zugang zu über 1.000 exklusiven Videos

Interesse an noch mehr Wissen? Sie haben die Wahl aus über 1.000 exklusiven Videos auf verschiedene Videoformate zuzugreifen und so Entwickler-Interviews, Backstage-Videos und Co. zu sehen.

und mehr!

