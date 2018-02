Was hat Blizzard mit WarCraft vor? Aktuell brodelt die Gerüchteküche. Nach einem geheimen Treffen mit Profis von WarCraft 3 wurde bereits über ein Remaster, eine Mobile-Version oder ein etwaiges WarCraft 4 spekuliert. Und jetzt gibt's tatsächlich spannende Neuigkeiten: Blizzard lässt ein Invitational-Turnier für WarCraft 3 veranstalten - und liefert zeitgleich einen neuen Patch für das 15 Jahre alte Spiel.

Das Turnier wird auf dem prominenten Twitch-Kanal Back2Warcraft ausgetragen und findet am 27. und 28. Februar 2018 statt. Gespielt werden 4v4 Free For Alls und andere »freundschaftliche Wettkämpfe«. In einem offiziellen Posting ordnet Community Manager Khalmanac die Veranstaltung ein:

"Wir lieben und unterstützen unsere Community rund um WarCraft 3, und wir freuen uns, dass Wettkampf-Veteranen wie Manuel »Grubby« Schenkhuizen, Park »Lyn« Joon und Kim »ReMinD« Sung Sik unsere PTR-Änderungen am Spiel ausprobieren."

Damit spricht Khalmanac direkt den zeitgleich veröffentlichten Patch für WarCraft 3 an, den man bereits auf den Testservern spielen kann. Die PTRs für WarCraft 3 wurden im vergangenen Jahr (ebenfalls begleitet von einem Patch) aufgesetzt.

Zu den Änderungen des Patches gehört ein erweiterter Widescreen-Support, Game-Lobby-Support für 24 Spieler und diverse Tweaks in der Spielbalance. Die umfangreichen englischen Patch-Notes findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels. An dieser Stelle noch die Teilnehmer des Invitational-Turniers:

Neo [Observer] Germany

Remo [Observer] Germany

Happy [Undead] Russia

Foggy [Night Elf] Ukraine

HawK [Human] Russia

Effect [Human] Sweden

ReMinD [Night Elf] South Korea

Lyn [Orc] China

FoCuS [Orc] South Korea

LawLiet [Night Elf] South Korea

Grubby [Orc] Netherlands

MaDFroG [Undead] Sweden

Insomnia [Human] Bulgaria

Tak3r [Orc] Germany