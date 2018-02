Womöglich erwartet uns bereits in wenigen Tagen eine große Neuankündigung zu WarCraft 3. Blizzard hält noch diesen Monat ein geheimes Treffen ab, zu dem offenbar ausschließlich WC3-Profis eingeladen sind. Nun läuft die Gerüchteküche heiß, dass die Entwickler bei diesem Event ein neues WarCraft-Spiel vorstellen könnten.

Wie auf Reddit und weiteren Online-Foren zu lesen ist, versuchen momentan noch einige berühmte WarCraft-Profis, ein Visum für die USA zu erhalten, um an dem Treffen teilzunehmen. Mit dabei sein, sollen unter anderem Sergey »HawK« Sherbakov und Dmitry »Happy« Kostin aus Russland, Andriy »Foggy« Koren aus der Ukraine und Manuel »Grubby« Schenkhuizen aus den Niederlanden. Keiner von ihnen will oder darf allerdings einen genauen Grund für die Reise in die USA nennen.

Da Blizzard auch beim Sammelkartenspiel Hearthstone regelmäßig Profis einlädt, um ihre Meinung zu Neuerungen oder neuen Karten einzuholen, liegt die Vermutung nahe, dass es irgendwelche neuen Pläne für Warcraft 3 gibt.

WarCraft 3 Remake oder WarCraft Mobile?

Laut Dmitry »Happy« Kostin sollen nach dem Treffen bereits Ende Februar erste Infos veröffentlicht werden. WarCraft-Fans spekulieren aber schon jetzt, was bei dem Geheim-Event rauskommen könnte. Zwei Möglichkeiten erscheinen dabei am wahrscheinlichsten:

WarCraft 3 Remake : Das Echtzeit-Strategiespiel ist inzwischen mehr als 15 Jahre alt und hätte eine Neuauflage absolut verdient. In unserem GameStar Test zu WarCraft 3: Reign of Chaos erhielt es seinerzeit eine Wertung von 93 und bis heute bleibt es ein beinahe perfektes RTS-Spiel.

: Das Echtzeit-Strategiespiel ist inzwischen mehr als 15 Jahre alt und hätte eine Neuauflage absolut verdient. In unserem GameStar Test zu WarCraft 3: Reign of Chaos erhielt es seinerzeit eine Wertung von 93 und bis heute bleibt es ein beinahe perfektes RTS-Spiel. WarCraft Mobile: Blizzard möchte offenbar auch den Mobile-Markt erschließen und dazu bietet sich ein WarCraft für Android und iOS an. Diese Variante erscheint vor allem deshalb sehr wahrscheinlich, da Blizzard bereits 2017 damit begonnen hat, neue Entwickler für ein Mobile-MMO-Strategiespiel einzustellen. Zudem gab es ohnehin schon Gerüchte über ein Mobile-Spiel im WarCraft-Universum.

Außerdem denkbar, aber eher unwahrscheinlich, wäre die Ankündigung von WarCraft 4. Zwar hat Blizzard-Chef Mike Morhaime Ende 2016 kommuniziert, dass es wohl nur eine Frage der Zeit sei, bis ein komplett neues WarCraft-Spiel erscheint, vorerst läge der Fokus der Entwickler aber auf anderen Projekten.

Bis Ende Februar müssen wir uns also noch gedulden, bis wir konkretere Infos über die Zukunft von WarCraft erhalten. Schon in den letzten Monaten hat sich allerdings einiges in dem RTS getan: So hat WarCraft 3 im vergangenen Juli und damit 15 Jahre nach Release einen neuen Balance-Patch erhalten und im August folgte zudem der Start eines öffentlichen PTR-Servers.

