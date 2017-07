Blizzard »Classic Games«-Entwicklerteam ist auf der Zielgeraden bei Starcraft: Remastered und schaut sich als nächstes Projekt Warcraft 3 an. Direkt zur Messe ChinaJoy wurde der Balance-Patch 1.29 und eine neue Auswahl an Multiplayer-Standardkarten vorgestellt.

Die Ankündigung gibt es leider nur in Chinesisch. Allerdings hat Maximilian Rox, Autor der brasilianischen Website The Enemy, via Reddit ein Interview mit dem Classic-Team auf Englisch veröffentlicht. Der erste Schritt sei laut den Entwicklern bereits geschafft: Warcraft 3 funktioniert auf modernen PCs, jetzt schaue man sich Gameplay und damit natürlich die Balance an.

Man hat Großes vor

Mit dem neuen Multiplayer-Map-Pool lege man den Grundstein, unterschiedlichste Spielstile sollten damit gefördert werden. Dann folgt alles Weitere: Laufwege, Startbedingungen, neutrale Monster und Items.

Blizzards Classic-Team verspricht, mit den Balance-Änderungen kleine Schritte zu wagen und das Vertrauen der Fans von Warcraft 3 zu gewinnen. Sobald man das geschafft habe, werde man sich an größere Ideen wagen die »für Begeisterung« sorgen sollen. Genauere Informationen dazu gibt es leider noch nicht.

Warcraft 3 erschien vor fast genau 15 Jahren - im Juli 2002 - und gilt als einer der größten Meilensteine der Strategiegeschichte. Mit der Erweiterung The Frozen Throne ein Jahr darauf gab es die erste 94er-Wertung der GameStar-Geschichte.

