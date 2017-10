Warframe: Plains of Eidolon - Release diese Woche, Community mit Warframe-Namen unzufrieden

Der Release von »Plains of Eidolon« steht kurz bevor. Spätestens am 13. Oktober sollen Spieler von Warframe eine offene Welt erkunden können. Allerdings kann man den neuen Glaswarframe erst später bekommen.

In einem neuen Forenpost veröffentlichte Rebecca Ford, Community Managerin von Digital Extremes, die Roadmap für das lang erwartete Update 21. Innerhalb der nächsten zehn Tage steht der Release für »Plains of Eidolon« an. Den Twitterbeiträgen des Game Directors nach (Steve Sinclair) scheint sich der Release aufgrund von Bugs zu verschieben.

Der Name lässt zu wünschen übrig

Weiterhin erhielt der neue Glas-Warframe einen Namen: »Gara«. Dieser stammt laut Entwickler vom Japanischen »Garasu« ab, was übersetzt einfach nur »Glas« bedeutet. Wie gut dieser Name ist, darüber lässt sich streiten. Denn obwohl »Garasu« sehr exotisch aussieht, sprechen es auch Japaner nur aus wie »Glas«, wenn auch mit einem gewissen Akzent. Zudem hat das Wort »Gara« ohne das »su« am Ende im Japanischen ganz andere Bedeutungen, wie Beispielsweise »Hühnerknochen«. Entsprechend sind selbst die Spieler schon vor Release enttäuscht.

Die Quest für Gara wird man zudem nicht direkt mit dem Release von Plains of Eidolon spielen können, sondern erst eine Woche später. Der Grund: Einer der Sprecher für diese Quest ist derzeit nicht verfügbar. Den Warframe selbst kann man dennoch erhalten. Allerdings erstmal nur im Markt und zwar für Platin. Damit ist er nur über Echtgeld, oder über den Handel mit Spielern erwerbbar.

Neue Informationen wird es mit dem Launch der Teaserseite in den kommenden Tagen geben.

Gameplay aus den Ebenen von Eidolon: Offene Welt, Mining und riesige Monster in Warframe

