Westworld - Erste Bilder und weitere Story-Details zu Staffel 2

In wenigen Wochen geht die 2. Staffel des Science-Fiction-Serienhit Westworld auf dem US-Sender HBO an den Start. Schon jetzt haben die beiden Autoren und Showrunner der Serie, Lisa Joy und Jonathan Nolan, ein paar erste Details zur Story und die neuen Charakteren preisgegeben.

Im Rahmen einer großen Titelstory von EW verraten sie den Serienfans nun weitere Details zu den neuen Folgen. Jonathan Nolan bestätigt noch einmal, dass neben der in der ersten Staffel gezeigten Western-Welt künftig fünf weitere Themenparks hinzukommen werden, wie etwa die Samurai Welt.

So trägt der interne Titel der zweiten Staffel auch den Namen "The Door" (Die Tür), verrät Jonathan Nolan. Dabei gibt er auch gleich den nicht veröffentlichen Zusatztitel "The Maze" (Das Labyrinth) der ersten Staffel bekannt:

"Die erste Staffel war eine Reise ins Innere, jetzt folgt eine Reise nach draußen. Es gibt eine Suche, was sich jenseits des Parks befindet, aber auch, was sich noch innerhalb verbirgt. Wie groß ist der Park wirklich?"

Staffel 2 beginnt mit einem Zeitsprung

Mit dem Finale der ersten Staffel haben Dolores, Maeve (Thandie Newton) und die übrigen Androiden des Parks vollständig ihr eigenes Bewusstsein erlangt, was in einem Massaker an den Mitarbeitern und Gästen des Freizeitparks endete. Zwar werden die neuen Folgen die Ereignisse aufgreifen, bestätigt Nolan, jedoch wird es einen Zeitsprung in der Erzählstruktur der Handlung geben.

Erste Bilder zu den neuen Charakteren

Vor einigen Tagen schon bestätigten die Serien-Macher die Rückkehr der bekannten Charaktere, allen voran Dolores (Evan Rachel Wood), die sich von einer freundlichen und sanftmütigen Androiden zum eiskalten Killer entwickelt. An ihrer Seiten gibt es ein Wiedersehen mit Teddy (James Marsden), Ed Harris als Man in Black, sowie William (Jimmi Simpson), Elsie Hughes (Shannon Woodward), Ashley Stubbs (Luke Hemsworth), Charlotte Hale (Tessa Thompson), Lee Sizemore (Simon Quarterman), Maeve (Thandie Newton), Dolores Vater Peter Abernathy (Louis Herthum), Clementine Pennyfeather (Angela Sarafyan), Jeffrey Wright als Bernard, Ben Barnes als Logan und Angela (Talulah Riley).

Noch einmal bestätigt Nolan, dass der von Anthony Hopkins dargestellte Leiter des Parks Dr. Robert Ford (Anthony Hopkins) tatsächlich tot sei. Jedoch wird es in den neuen Folgen einige Rückblenden geben, in der die Figur von einem jüngeren Schauspieler dargestellt wird.

Zu den Neuzugängen gehören Hiroyuki Sanada (Lost) als Androiden Musashi aus Samurai World, Neil Jackson (Sleepy Hollow) als Nicholas, Katja Herbers (The Leftovers) als Grace, Gustaf Skarsgård (Vikings) als Karl Strand, Betty Gabriel (Get Out) als Mailing, Jonathan Tucker (Parenthood) als Major Craddock, Fares Fares (Safe House) als Antoine Costa und Zahn McClarnon (Fargo).

Westworld - Bilder zur TV-Serie ansehen

Westworld - Staffel 2 kommt im April

Die zweite Staffel des Serienhits umfasst 10 Episoden und geht am 22. April auf dem US-Sender HBO an den Start. Ein deutscher Release-Termin findet parallel auf dem Pay-TV-Sender Sky mit der englischen Originalfassung statt und ist auch über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket abrufbar. Wann die deutsch-synchronisierte Fassung ausgestrahlt wird, steht noch aus.

Zeitgleich erscheint für Spielfans ein Westworld Mobile-Game, in dem man seinen eigenen Freizeitpark managen kann.

Westworld - Bilder zum Mobile-Spiel ansehen