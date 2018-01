Where the Water Tastes Like Wine hat nicht nur einen verdammt coolen Namen, sondern wurde auch schon vor rund 3 Jahren angekündigt. Lange war es still um das Projekt einiger ehemaliger Gone-Home-Entwickler, doch vor Kurzem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht - mitsamt einer interessanten Ankündigung.

Sting an Bord geholt

Denn der Frontmann der Rock-Band The Police (Every Breathe You Take, Roxanne), Sting, mit bürgerlichem Namen Gordon Matthew Thomas Sumner, wird einem der 16 Charakteren im Spiel seine Stimme leihen. Zusätzlich wird man Sarah Elmaleh (Katie - Gone Home), Keythe Farley (Thane - Mass Effect 2), Dave Fennoy (Lee - The Walking Dead) und Cissy Jones (Delilah - Firewatch) zuhören können.

In Where the Water Tastes Like Wine erkundet der Spieler das Amerika des 20. Jahrhunderts und wird auf dem Weg allerlei obskure Geschichten und Figuren finden. Das Spiel soll dabei einen Mix aus einer 3D-Oberwelt und 2D-Illustrationen bieten.

Eine Besonderheit der Story: Jeder der einzelnen Charaktere wurde von einem anderen Autor geschrieben, darunter Jolie Menzel (South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe), Anne Toole (Horizon Zero Dawn) und Johnnemann Nordhagen (Gone Home).

Nordhagen ist auch gleichzeitig der Lead-Designer hinter dem Projekt und hofft, dass diese Herangehensweise dem Spiel viele neue Perspektiven schenkt. Ob sich das Risiko auszahlt, lässt sich zum angepeilten Release Anfang 2018 herausfinden.

