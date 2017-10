Die Diskussion um Multiplayer-Fokus und das angeblichen Ende von Singleplayer-Spielen reißt nicht ab. Diese Woche erscheinen mit Destiny 2 und Wolfenstein 2: The New Colossus aber gleich zwei Spiele, die dem aktuellen Trend widerstehen können.

Laut Machine Games könne man eine Singleplayer-Erfahrung wie Wolfenstein 2 tatsächlich nur entwickeln, weil man keine Kompromisse eingehen muss. Das gab der Narrative Designer Tommy Tordsson Björk gegenüber den Kollegen von Gamesindustry.biz an:

"Der einzige Weg, um diese hochimmersiven Story-Erfahrungen erschaffen zu können, ist, wenn wir uns einzig auf den Einzelspieler fokussieren können. Hätten wir noch eine Multiplayer-Komponente in Arbeit, würde das alles verwässern. Das ist die Gefahr, wenn man zwei Dinge gleichzeitig machen will."

Ist Wolfenstein ein Action-Adventure?

Björk geht so weit, zu behaupten, dass Machine-Games-Spiele deswegen eher Action-Adventure statt Shooter sind. In Wolfenstein stecke sehr viel mehr als nur Ballern, auch wenn das natürlich die Kern-Gameplay-Komponente ist.

"Wir konzentrieren und fokussieren uns auf die Entwicklung eines wirklich guten Singleplayer-Spiels … unser Ding durchzuziehen sorgt dafür, dass wir tolle Spiele machen."

Der Wolfenstein-Publisher Bethesda ist mit Projekten wie The Evil Within 2, Prey und Dishonored 2 durchaus dafür bekannt, stark auf Singleplayer zu setzen. Beim Shooter Doom sah es 2016 aber anders aus: Da wurde Singleplayer, Multiplayer und der Snapmap-Editor in einem Paket angeboten.

Bleibt noch zu hoffen, dass Wolfenstein 2 hält, was Tommy Tordsson Björk verspricht. Der Shooter erscheint am Freitag, den 27. Oktober 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

