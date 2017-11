Na, habt ihr schon die riesige Schweinerei in Wolfenstein 2: The New Colossus entdeckt? Also... Wir meinen jetzt Rosa, das Schwein von Max Hass, auf dem U-Boot Hammerfaust. Wenn ihr es streichelt, bekommt ihr eine Nebenquest: Füttert das Schwein.

Falls ihr euch gefragt habt, wie das geht, bekommt ihr in diesem Clip von unseren Freunden von gamez.de die Lösung. Ihr müsst auf dem U-Boot nach Kartoffeln suchen. Die Knollen isst das Schwein am liebsten.

Schritt für Schritt Anleitung

Besucht Rosa auf Ebene 3 Streichelt das Schwein Geht zur Kantine auf Ebene 4 Sammelt die Kartoffeln im Lagerraum auf Füttert das Schwein

Wolfenstein 2: The New Colossus ist ein Ego-Shooter, der am 27. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erschien. Im GameStar-Test bekam er 89 Punkte. Mehr darüber erfahrt ihr auf unserer Themenseite zu Wolfenstein:

