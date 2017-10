Wolfenstein 2 Wertungsspiegel - Das sagt die internationale Presse

Am heutigen Freitag erscheint Wolfenstein 2: The New Colossus für PC, Playstation 4 und Xbox One. Im GameStar-Test sind Petra Schmitz und Philipp Elsner begeistert. 89 Punkte vergeben unsere zwei Shooter-Profis im GameStar-Test. Weil Wolfenstein 2 ein fast perfekt ausbalancierter Mix aus Härte, Humor und klassischem Shooter-Gameplay mit modernen Elementen ist:

"Es ist wirklich lange her, seit mich ein Ego-Shooter so gefesselt hat wie Wolfenstein 2: The New Colossus. Vom ersten Augenblick an begeistern mich die skurrilen Charaktere, die Story mit ihren tragischen und ihren komischen Momenten und die brachiale Action und wie alles ineinandergreift. - Philipp Elsner"

"Das Ding holt mich vor allem auf der emotionalen Ebene ab. Ich habe so viel gelacht, ich hatte so oft einen Kloß im Hals, ich war hin und wieder auch einfach nur entsetzt! Wolfenstein 2 ist ein Akrobat mit vier Beinen, es schafft einen Spagat zwischen schnödem Witz, Satire, Drama und gelungener Shooter-Unterhaltung. - Petra Schmitz"

Die internationalen Wertungen

Und mit ihrer Meinung sind Phil und Petra offenbar nicht allein: Auch der Rest der Welt ist ähnlich positiv. Auf Metacritic ist bislang noch keine negative oder auch nur ausgeglichene Kritik zu finden und auch auf Opencritic gibt es nur "starke" und "mächtige" Wertungen.

