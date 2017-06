Wonder Boy: The Dragon's Trap - PC-Remake des Plattformers erscheint diese Woche

1989 erschien Wonder Boy III: The Dragon's Trap für das Sega Master System. Am 8. Juni kommt das Remake des Spiels mit handgezeichneter Grafik und neu arrangierter Musik unter dem Titel Wonder Boy: The Dragon's Trap für den PC raus.

Wie schon im Original spielt man auch in Wonder Boy: The Dragon's Trap einen Echsenmenschen. Um wieder ein normaler Mensch zu werden, muss man sämtliche Drachen im Land besiegen. Während des Abenteuers findet man nicht nur Items wie Pfeile, sondern auch Geld, mit dem sich neue Waffen und Rüstungen kaufen lassen.

Im Laufe des Spiels bekommt man neben der Echsen-Form zudem noch andere Tier-Formen, die alle unterschiedliche Fähigkeiten verleihen. Kann man als Echsen-Mensch zum Beispiel Feuerbälle spucken, darf man als Maus-Mensch bestimmte Klippen emporklettern.

Das Remake erscheint am 8. Juni bei Steam und GOG.