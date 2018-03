Die Artefaktwaffen aus WoW: Legion werden in der kommenden Erweiterung World of Warcraft: Battle for Azeroth vom Herz von Azeroth abgelöst, soviel ist bekannt. Blizzard webt den Verlust der Artefaktwaffen glaubhaft in die Story ein, indem die Helden ihre magischen Waffen opfern müssen, um der Korruption durch Sargeras' Verletzung Einhalt zu gebieten. Aber was geschieht mit den Artefaktwaffen im Spiel, sobald die Erweiterung beginnt?

In einer Entwickler-Fragerunde am vergangenen Donnerstag gab Game Director Ion Hazzikostas eine einfache Antwort: Ab Update 8.0 verlieren alle Artefaktwaffen ihre Traits. Die Waffen selbst samt dazugehöriger Relikte bleiben erhalten und begleiten uns möglicherweise noch eine Weile in Battle for Azeroth, bevor sie durch wertvollere Questbelohnungen aus BfA obsolet werden.

Die legendären Items dagegen bleiben uns in Battle for Azeroth erhalten, samt ihrer Kraft und Eigenschaften. Später sollen aber auch die Items durch wertvollere, sprich stärkere Gegenstände ersetzt werden.

Erst kürzlich berichteten wir, dass in der siebten Erweiterung für World of Warcraft das PvP-Talentsystem aus WoW: Legion komplett überarbeitet wird. Ein neues Talentrad ersetzt die bisherigen Talentreihen. Das neue System kommt dann ebenfalls im PvE zum Einsatz.

Quelle: MeinMMO