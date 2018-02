Dataminer haben die kommende Erweiterung WoW: Battle for Azeroth auf den Alpha-Servern bereits unter die Lupe genommen. Neben zahlreichen Infos zum neuen Strategie-Modus wurden auch Änderungen an den Berufen bekannt. Demnach wird »Erste Hilfe« wohl abgeschafft und in eine andere Profession integriert.

Den Daten nach gehört der Nebenberuf nun zur Schneiderei, vermutlich weil man Bandagen nutzt. Da es sich um eine Alpha-Version handelt, kann das aber natürlich auch nur eine vorübergehende Lösung sein.

World of Warcraft: Battle for Azeroth - Screenshots ansehen

Keine Punkte mehr für Erfolge

Die Änderung nimmt auch Einfluss auf die Erfolge des Berufs, die dann in Azeroth wohl nicht mehr zur Verfügung stehen und keine Punkte mehr wert sind. Das Gleiche gilt wahrscheinlich für Meta-Erfolge, die sich auf den Fortschritt in allen vier Nebenberufen beziehen.

Die Erste Hilfe war aber ohnehin nicht die beliebteste Tätigkeit in World of Warcraft, was auch der Grund für Blizzards Entscheidung sein dürfte. Die Umstellung kommt also nicht allzu überraschend. Aktuell solltet ihr Alpha-Keys in eurem Postfach übrigens skeptisch gegenüberstehen. Blizzard hat vor Betrugsversuchen gewarnt. Wer offiziell eingeladen wird, erhält direkt über Battle.net Zugang.