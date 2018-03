Blizzard lässt die Entwicklung der WoW-Fan-Mod »Voice Acted Quests« einstellen. Das Projekt hatte sich zum Ziel gesetzt, alle Quests der Stufen 1-60 vollständig zu vertonen. Fans von World of Warcraft fanden das Projekt interessant, einige meldeten sich sogar, um selbst Stimmen einzusprechen.

Wie der Erfinder Tio Miklas via Reddit kommunizierte, erhielt er ein Schreiben von Community Manager Josh Allen, in dem dieser ihn zur Beendigung des Projekts aufforderte. In seiner Begründung beruft er sich auf das Urheberrecht. Wer jetzt glaubt, ein Déjà-vu-Erlebnis zu haben, liegt nicht falsch.

Einige Mods haben es schwer

Denn es ist nicht das erste Mal, dass Blizzard die ehrgeizigen Pläne findiger WoW-Modder durchkreuzt. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde ein Fan-Projekt eingestellt, nachdem die World-of-Warcraft-Entwickler ihren Segen verweigert hatten.

Damals wollte der Youtuber BellularGaming mit seiner Mod »Warcraft Tales« sämtliche Quests der Stufen 1-60 neu schreiben und ebenfalls vertonen. Die Rechtsabteilung von Blizzard stoppte das Projekt noch in den Kinderschuhen, weil man eine Gefährdung der Spielerfahrung von WoW befürchtete.

