WoW: Legion

Das letzte große Update für World of Warcraft: Legion - Patch 7.3 - hat einen Namen, ein Release-Datum und einen offiziellen Trailer. Shadows of Argus erscheint bereits am 29. August in Nordamerika und am 30. August in Europa, jeweils zur entsprechenden Server-Wartung.

Im Update geht es zur namensgebenden Welt Argus, die Heimat der Eredar. Die Eredar kennen Spieler heute als zwei Fraktionen: Die guten Draenei, die nach Azeroth geflüchtet sind, und die bösen Dämonen der brennenden Legion, die von Argus aus alle Welten des WoW-Universums vernichten wollen.

Die Heimat der Eredar wird in drei Unterzonen aufgeteilt, fünf Storykapitel warten. Kapitel 1 und 2 gibt es am Release von Patch 7.3 zu spielen, in der zweiten Woche folgen Kapitel 3 und 4 und in der dritten Woche wird Kapitel 5 geöffnet. Damit man Argus überhaupt erreichen kann, steht das Draenei-Raumschiff Vindicaar bereit. Wie in der Suramar-Kampagne tauchen auf der Vindicaar immer mehr Charaktere auf, je weiter man in der Questreihe kommt. Außerdem erhält die Vindicaar im Laufe der Story weitere Funktionen.

Neue Inhalte auf Argus

Argus bietet neue Weltquests, neue Rezepte für Handwerker und Invasionsrisse. Risse funktionieren fast wie das gleichnamige Feature aus Diablo 3. Spieler erhalten den Auftrag, auf unterschiedlichen Welten (nicht nur Argus) Invasionen aufzuhalten, bei Erfolg gibt es Belohnungen. Auch Legions Kernfeature, die Artefaktwaffen, werden mit Patch 7.3 erweitert.

Wer die Argus-Kampagne spielt, erhält mit dem Kapitel 5 der Story Zugang zum Netherlight Crucible - mit dem lassen sich neue Talente für die Artefakte freischalten, insgesamt drei Stufen gibt es.

Mit dem Questen auf Argus ist es natürlich nicht getan. Eine neue Instanz wartet mit dem Sitz des Triumvirats, später öffnet sich der neue Raid Antorus, der Brennende Thron. Helden werden hier natürlich ein neues Itemset erspielen können, wir sind mittlerweile beim Tier 21 angekommen. Der Raid ist dann der große Abschluss von Patch 7.3 und Legion.

Blizzard hat versprochen, dass es zwischen Addons keine langen Wartezeiten mehr geben wird, entsprechend wird die Ankündigung der siebten Erweiterung bereits zur Blizzcon 2017 im November erwartet.

