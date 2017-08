Gegenüber Glixel hat Microsoft erklärt, dass Produktion und Verkauf der ursprünglichen Xbox One eingestellt werden. Man will sich ganz auf die schmalere Xbox One S und das neue Zugpferd Xbox One X konzentrieren. Dazu heißt es von offizieller Seite:

"Wie es in der Konsolenindustrie üblich ist, haben wir die Produktion des ersten Xbox-One-Modells eingestellt, als wir die Xbox One S vorgestellt haben."

Die erste Xbox One startete 2013 in den Verkauf, während die Xbox One S drei Jahre später 2016 erschien. 2017 folgt nun die Xbox One X. Obwohl die Produktion damit schon letztes Jahr beendet wurde, reichten die Modelle noch bis jetzt. Mittlerweile ist die Konsole aus dem Microsoft Store verschwunden.

Bei Amazon über Drittanbieter oder anderen Händlern ist die klassische Xbox One aber auch jetzt noch verfügbar.

Zum Release kostete die Xbox One 500 Euro und kam standardmäßig mit einer Kinect-Kamera. Nach dem Misserfolg der Technik, konnte man die Konsole aber auch ohne Kinect 100 Euro günstiger erwerben. Im Konkurrenzkampf mit der PS4 hat der hohe Launchpreis Microsoft aber trotzdem nachhaltig geschadet.

Die Xbox One S kam im august 2016 nicht nur schmaler daher, sondern fügte HDR und 4K-Unterstützung hinzu. Sie gilt als günstigere Alternative zur neuen und 500 Euro teuren Xbox One X, die erstmals Spiele in nativen 4K abspielen kann.