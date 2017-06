XCOM 2: War of the Chosen - Addon mit Release-Termin angekündigt

Wie vermutet hat Firaxis auf der PC Gaming Show eine neue Erweiterung für XCOM 2 angekündigt: War of the Chosen. Die im Titel genannten Auserwählten sind drei mächtige Alien-Anführer mit eigenen Persönlichkeiten, die wir im Lauf des Spiels mehrfach bekämpfen und die prozedural generiert neue Fähigkeiten erhalten.

Dabei haben sie ganz unterschiedliche Tricks auf Lager. Die Attentäterin zieht es etwa vor, sich einzelne Ziele im Nahkampf herauszupicken, während der Warlock mit psionischen Fähigkeiten kämpft.

Dem stellen wir neue Soldatenklassen entgegen. Um diese allerdings freizuschalten, müssen wir drei andere Widerstandsgruppen auf unsere Seite bringen - die sich allerdings alle gegenseitig hassen.

Und alle Parteien müssen sich mit den Verlorenen herumschlagen: Zombie-artige Kreaturen, die sowohl uns als auch die Aliens angreifen.

War of the Chosen soll am 29. August für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen und ungefähr doppelt so groß wie bisherige Erweiterungen sein.