Bekommt XCOM 2 einen weiteren DLC im Stil von War of the Chosen? Wie die Webseite Gamewatcher berichtet, haben Fans Hinweise darauf in der Steam-Datenbank entdeckt.

Dort findet sich ein Eintrag mit dem Titel »SteamDB Unknown App 785300«, der vor zwei Monaten zuletzt aktualisiert wurde. Dabei könnte es sich um ein noch unangekündigtes Addon handeln. Das der Eintrag so alt ist, muss nichts heißen, womöglich folgt das nächste große Update erst zur Ankündigung.

Eine Ankündigung zur E3?

Zudem war Firaxis in letzter Zeit hinter den Kulissen sehr aktiv auf der Steamseite von XCOM 2, was eine Erweiterung ebenfalls wahrscheinlich macht.

XCOM 2: War of the Chosen erschien im August 2017 und wurde auf der E3 2017 vorgestellt. Gut möglich, dass Firaxis die Strategie dieses Jahr wiederholt und auf der E3 2018 eine neue Erweiterung ankündigt. War of the Chosen kam bei Fans und Kritikern sehr gut an.