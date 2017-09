Zelda: Breath of the Wild - Mod ersetzt Link mit CJ aus GTA San Andreas

Achja, Mods sind doch was Wunderbares. Wie sonst könnten wir jemals in den Genuss kommen, zwei eigentlich komplett konträre Spielserien in harmonischem Einklang miteinander zu erleben?

Wie in dem folgenden Video, in dem ein Modder Carl 'CJ' Johnson aus GTA: San Andreas in die verträumte und malerische Welt von Hyrule aus dem Switch-Spiel Zelda: Breath of the Wild setzt. Die gezeigte Mod ersetzt nämlich den grünbemützten Helden Link mit dem berüchtigten Gangster aus Rockstars San Andreas.

Mehr zum Thema: Zelda auf PC - So gut sieht Breath of the Wild in 4K aus

Das Video ist passenderweise gleich mit der richtigen Musikuntermalung ausgestattet:

Die Skin-Mod könnt ihr (wie immer gilt: auf eigene Gefahr) über die Modseite gamebanana.com herunterladen. Da es sich um einen Skin handelt, funktionieren Rüstungselemente übrigens nicht und brechen die optische Illusion, mit CJ durch Hyrule zu rennen. Um die Mod nutzen zu können, wird die Emulator-Software CEMU für den PC vorausgesetzt, die Zelda zwar in 4K abspielen kann, aber selbstredend von Nintendo nicht offiziell unterstützt wird.