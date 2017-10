Zelda: Breath of the Wild und Mario Kart 8 Deluxe für je 37€ - Entertainment Weekend-Deals bei Saturn

The Legend of Zelda: Breath of the Wild war DER Titel schlechthin, der den Kauf einer Nintendo Switch rechtfertigte. Auch wenn Nintendo mit Super Mario Odyssey einen weiteren Hit ablieferte, gilt das natürlich nach wie vor. Das Open-World-Spiel geleitet euch wie kaum ein anderes in eine Welt voller Abenteuer, Rätsel und spannender Kämpfe. Nintendo hat der Reihe nicht nur frischen Atem eingehaucht, sondern auch eines der besten Action-Adventures unserer Zeit geschaffen.

Wer Link noch nicht gefolgt ist und seine Nintendo Switch mit diesem Meisterwerk füttern möchte, sollte unbedingt einen Blick in die Entertainment Weekend-Deals bei Saturn werfen. Nur an diesem Wochenende gibt es das Abenteuer für gerade einmal 37€ abzustauben.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch) für nur 37 Euro

Wenn ihr weniger auf Abenteuer steht, dafür lieber aufs Gaspedal tretet, empfiehlt sich der Kauf von Mario Kart 8 Deluxe, das auch unter den Weekend-Deals bei Saturn zu finden ist. Auf 48 Rennstrecken könnt ihr euren Freunden beweisen, wer den größeren Bleifuß von euch hat!

Neben den neuen Kursen, verzeichnet auch das Fahrerlager Neuzugänge, aber auch der Battle-Modus wurde überarbeitet. Der rasante Titel ist sowohl für Neueinsteiger, als auch für Veteranen interessant und kostet euch nur an diesem Wochenende 37€ für eure Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) für nur 37 Euro

Xbox One S + Forza 3 und 2. Controller

Endlich wird den aktuell verkäuflichen Xbox One S-Bundles auch ein zweiter Controller spendiert! Wenige Tage vor dem Release der Xbox One X ist Saturn noch einmal auf der Suche nach Abnehmern des Vorgängers. Die Xbox One S ist an diesem Wochenende in der 500 GByte-Version mit Forza Horizon 3 und einem zweiten Controller unter den Angeboten zu finden.

Das gesamte Bundle ist während der Entertainment Weekend-Deals für 229€ zu haben.

Xbox One S 500 GB + Forza Horizon 3 + 2. Controller für 229 Euro

Weitere Entertainment-Weekend-Deals bei Saturn:

