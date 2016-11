Im Ubisoft-Story können Sie zum Black Friday unter anderem The Division, Assassin's Creed und Rainbow Six Siege mit dicken Rabatten abgreifen.

Nicht nur Steam und Origin bieten zum Black Friday interessante Deals, auch in Ubisofts Uplay-Store können Sie einige Spielekracher zum stark reduzierten Preis abgreifen. So gibt es zum Beispiel Rainbox Six: Siege und The Division deutlich billiger. Wir zeigen die besten Angebote.

The Division für 19,99€ im Ubisoft Store

Auch viele andere Ubisoft-Spiele kosten derzeit weniger, zum Beispiel gibt es Rabatt auf fast alle Teile von Assassin's Creed und Far Cry. Andere Spiele sind zwar nicht reduziert, allerdings gibt es Zusatzitems wie die Yvan-Statue für Might & Magic: Heroes 7 für einen Euro dazu.

Übrigens: Bei Ubisoft gibt's nicht nur Preissenkungen, sondern auch Weihnachtsgeschenke. Bis zum 23. Dezember verteilt der Publisher jeden Tag ein Präsent, von Kleinigkeiten bis hin zu Spielekeys.