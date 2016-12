Der Release-Termin von Halo Wars 2 steht fest und auch wie sich PC-Spieler die HD-Neuauflage des ersten Teils sichern können. Wir werfen einen Blick auf die verschiedenen Editionen des Strategiespiels.

Bei den Game Awards 2016 ist Microsoft mit dem genauen Termin für den Release von Halo Wars 2 rausgerückt: Der zweite Teil des Strategie-Ablegers der erfolgreichen Shooter-Serie erscheint am 17. Februar 2017 für Xbox One und PC. In einer Edition des Spiels liegt außerdem die HD-Neuauflage von Halo Wars bei - wir zeigen im Überblick, was für welchen Preis in welcher Edition steckt.

Die Rückkehr der Blockbuster-Strategie: Halo Wars 2 in der Preview

Für HD-Sammler: Halo Wars 2 - Ultimate Edition

Die Ultimate Edition von Halo Wars 2 beinhaltet neben dem Hauptspiel für Xbox One und PC den Season Pass und die Halo Wars: Definitive Edition, das HD-Remake des ersten Teils, und kostet 90€. Die Definitive Edition lässt sich zudem schon wesentlich früher als Halo Wars 2 spielen, ab dem 20. Dezember, und enthält alle Inhalte der Xbox-360-Version von Halo Wars, also auch alle DLCs.

Einzeln ist die Halo Wars: Definitive vorerst nicht erhältlich.

Für Puristen: Halo Wars 2 - Standard Edition

Die Standardfassung von Halo Wars 2 enthält lediglich das Hauptspiel für Xbox One und PC, ohne Season Pass oder Teil eins in HD. Dafür kostet sie auch rund 20 Euro weniger. Im Microsoft Store gibt's zur Standard Edition als Download-Code außerdem einen 10€-Gutschein für weitere Store-Einkäufe dazu.

