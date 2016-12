In den Amazon Tagesangeboten gibt es heute das edle Sennheiser PC 360 für nur 99€ - ein hochwertiges Headset mit HiFi-Ambitionen. Dazu finden sich Microsofts Xbox One S ab 229€.

Von Dennis Ziesecke |

Die Xbox One S 500 GB mit FIFA 17 und Forza Horizon 3 kostet bei Amazon in den Tagesangeboten nur 249€.

Wer braucht schon teure UHD-BD-Player wenn es die Xbox One gibt? Die ultrahochauflösenden Blu-rays spielt die Microsoft-Konsole ebenso problemlos ab wie BDs und DVDs, als Medienzentrale macht die Konsole einen guten Job. Im Gegensatz zu dedizierten UHD-BD-Playern steckt in der Xbox One aber noch deutlich mehr - wer weiß schon, dass der Player sich auch als Spielkonsole für Titel wie Gears of War und FIFA 17 eignet? Zugegeben, Gamestar-Leser sind nicht so unwissend und kennen die Vorzüge der Konsole als Spielgerät und wissen um die erstklassigen Titel, die für die Xbox One bereits erschienen sind.

Tatsächlich gibt es die weiße Xbox One S mit 500 GByte Festplattenspeicher schon für nur 229€ bei Amazon, im Bundle mit FIFA 17 und Forza Horizon 3 verlangt Amazon in den Tagesangeboten nur 249€ für die graue Konsole. Die Xbox One S 500 GB in weiß und mit Gears of War 4 und Call of Duty: Infinite Warfare liegt heute bei nur 299€.

Von 199€ auf nur 99€ heruntergesetzt wurde das Sennheiser PC 360 Gaming-Headset in der Special Edition. Das Headset hat im Gegensatz zu vielen anderen Gaming-Produkten seine Verwandschaft zum HiFi-Produkt nicht vergessen und bietet nicht nur bei Spielen sondern auch bei Musik einen sehr guten Klang. Dazu kommt ein hochwertiges Mikrofon mit Rauschunterdrückung und ein extra großes Ohrpolster für lange Gaming-Sessions ohne Ermüdungserscheinungen.

Neben Konsolen und Headsets finden sich noch weitere interessante Deals in den Tagesangeboten. So gibt es die Serien Breaking Bad und Better call Saul um bis zu 50% reduziert und auch bei den Warehouse-Deals lässt sich aktuell bares Geld sparen.

