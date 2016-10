Der Debüt-Trailer des Nintendo Switch zeigt Spielszenen aus The Elder Scrolls 5: Skyrim. Dabei möchten Bethesda und Nintendo zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen, welche Titel überhaupt für Switch erscheinen.

Von Stefan Köhler |

Eindeutig zu sehen: Der erste Trailer der Nintendo Switch zeigt auch Skyrim. Bethesda gibt offiziell nur bekannt, dass man mit Nintendo gerne am Trailer gearbeitet hat. Eine tatsächliche Skyrim-Umsetzung will man aber noch nicht bestätigt.

Nintendo hat die Nintendo Switch präsentiert. Im dreiminütigen Trailer wird nicht zur The Legend of Zelda: Breath of the Wild gezeigt, sondern auch ein anderes Fantasy-Rollenspiel: The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Statt Spekulationen aus dem Weg zu räumen, ob das Original oder das HD-Remaster der Special Edition umgesetzt wird, gibt es aber nur noch mehr Fragen: Wird Skyrim überhaupt ein Launch-Titel für Nintendo Switch?

Kollaboration für Trailer, aber was ist mit Spielen?

Sowohl Polygon, als auch Gamesindustry.biz haben bei Nintendo und Bethesda angefragt, und nur das folgende Statement erhalten: Man könne eine Umsetzung nicht bestätigen. Bethesda sei aber glücklich, dass man »im Rahmen des Trailers mit Nintendo zusammenarbeiten konnte.« Welche Spiele aus der weiteren Zusammenarbeit über den Trailer hinaus für Nintendo Switch erscheinen, könne man noch nicht sagen.

Das klingt noch reichlich unsicher, muss aber nicht zwingend Sorge bereiten. Nintendo hat Rahmen der Switch-Präsentation bewusst keine Informationen zu Spieleangebot, Preis und weiteren Features genannt. Gut möglich, dass zur Ankündigung des Lineups dann auch Skyrim im Portfolio auftaucht.

Auf der anderen Seite haben zwei Publisher bereits Switch-Spiele versprochen: Ubisoft wird Just Dance 2017 für Nintendo Switch veröffentlichen, von Square Enix kommen Dragon Quest X und XI.

