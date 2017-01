Nintendo Switch

Unser heimliches Highlight ist die HD Rumble-Funktion, die in Deutschland HD Vibration heißt. Das Eiswürfel-Beispiel aus dem Ankündigungsvideo ist nicht übertrieben, der Rumble-Effekt ist tatsächlich erstaunlich. In einem Minispiel tut der Controller so, als wäre er eine Holzschachtel mit Murmeln drin, und wir müssen die Anzahl der Kugeln durch Kippen und Schütteln erahnen. Und tatsächlich fühlt es sich bei Controllerbewegungen so an, als würden nachvollziehbar Kugeln in einer Box umher kullern. Und mit unserer Raterei liegen wir folglich verblüffend oft richtig. Und beim Safeknacken ertasten mir mit Leichtigkeit die richtige Kombination.