Klartext zur Nintendo Switch - Die Spiele entscheiden!

Samstag, 14. Januar 2017 um 10:00

Die Nintendo Switch wird ein Hybrid aus Handheld und stationärer Konsole. Bei einem Event in Tokio hat Nintendo das innovative Konzept näher vorgestellt, doch viele Spieler fragen sich: Ist das nach der enttäuschenden Wii U der richtige Weg? Kann sich Nintendo mit der Switch wieder gegen die PlayStation 4 Pro und die Xbox One durchsetzen - erst recht, wenn dieses Jahr auch noch die Xbox One Scorpio erscheint?

Diese Fragen sind berechtigt. Doch für Michael Graf gehen sie am Thema vorbei. Denn was wirklich über Gedeih und Verderb der Nintendo Switch entscheidet sind letztlich - die Spiele! Und hier hat Nintendo schon mal gut vorgelegt.

