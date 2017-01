Laut einem Analyse-Bericht erfreut sich Nintendos Switch in Japan großer Beliebtheit: Das Kontingent an Vorbestellungen nähert sich dort langsam dem Ende. Aber auch der Pro-Controller der Konsole ist begehrt.

»Derzeit nicht verfügbar« heißt es in vielen Online-Shops, wenn man nach der Nintendo Switch sucht. Die Konsole ist hierzulande nicht mehr überall erhältlich. In Japan scheint sich das Kontingent der Vorbestellungen aber langsam dem Ende zu neigen.

Das berichtet zumindest das Marktforschungsinstitut Media Create: Demnach sind schon 80 Prozent der zum Release verfügbaren Einheiten verkauft. Eine genaue Zahl nennen die Analysten nicht. Es ist bekannt, dass Nintendo zum Switch-Launch zwei Millionen Exemplare bereitstellen will und diese bis Ende März verkaufen möchte.

Auch der Pro-Controller teilweise ausverkauft

Schon vorab stellte das japanische Unternehmen klar, dass es nicht wie beim Nintendo Classsic Mini zu Lieferengpässen kommen soll. Man verspreche die Konsole so lange weiter zu produzieren, bis der Bedarf gedeckt sei.

Verkaufszahlen-Prognose: Analysten wegen Wii U vorsichtig

Derweil kommt es in Amerika zu Engpässen bei der Vorbestellung von Pro-Controller für die Switch. Berichten zufolge ist das Gerät innerhalb kürzester Zeit unter anderem bei GameStop ausverkauft gewesen. Auch beim Konkurrenten Best Buy sind die Controller nicht mehr erhältlich. In Deutschland ist der Pro-Controller weiterhin überall verfügbar.

