Nintendo hat auf der offiziellen Webseite erste Angaben zu den Downloadgrößen der Launch-Spiele für die Nintendo Switch bekannt gegeben. Eines ist größer als der interne Speicher und benötigt somit einer SD-Karte.

Nintendo hat die Downloadgrößen von einigen Switch-Spielen wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekannt gegeben.

Kurz vor dem Release der Nintendo Switch (3. März 2017) hat der Hersteller Angaben zu den Downloadgrößen von einigen Launch-Spielen veröffentlicht.

Wie auf der offiziellen japanischen Webseite zu lesen ist, wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild 13,4 Gigabyte an Speicherplatz benötigen. Das Rennspiel Mario Kart 8 Deluxe kommt hingegen mit sieben Gigabyte aus.

Sämtliche Launch-Spiele passen in den internen Speicher der Nintendo Switch - mit Ausnahme von Dragon Quest Heroes 1-2. Das benötigt 32 Gigabyte und benötigt somit eine separate SD-Karte. Hier die Übersicht:

