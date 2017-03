Die Reviews zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind da und die Presse überschlägt sich mit Höchstwertungen.

Von Hannes Rossow |

Die wichtigsten Tests und Wertungen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Lange haben die Kollegen der GamePro warten müssen, doch jetzt dürfen sie endlich darüber reden, wie gut ihnen The Legend of Zelda: Breath of the Wild wirklich gefallen hat. Kollege Mirco Kämpfer ist hin und weg und hat im offiziellen GamePro-Test eine Wertung von 94 vergeben.

Breath of the Wild ist trotz oder gerade weil es so anders ist für mich eines der besten Spiele der Serie - das man übrigens auch ohne Kenntnisse der Vorgänger genießen kann. Fans und Kenner freuen sich hingegen auf bekannte Charakter wie den Händler Terri und die Korok-Kreaturen aus The Wind Waker. Die neue Form der Dungeons ist hingegen diskussionswürdig. Ich finde die Art und Weise, wie sie inszeniert sind, aber sehr stimmig. Jeder Zelda-Fan und jeder Switch-Besitzer muss Breath of the Wild spielen. Punkt.

Aber auch international überschlägt sich die Presse mit Bestwertungen und Höchstnoten für das Nintendo-Switch-Debüt der Zelda-Reihe. Wir haben auf Metacritic und OpenCritic gestöbert und für Sie die wichtigsten Wertungen und Meinungen der Kritiker eingeholt.

