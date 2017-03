Mit dem neuen Ryzen R7 1800X im Test will AMD den seit Jahren scheinbar uneinholbaren Vorsprung von Intel auf einen Schlag wieder wettmachen. Mit Spiele-Benchmarks klären wir in unserer Review, ob das gelungen ist.

Von Nils Raettig

Die ersten Zen-Prozessoren von AMD wie der Ryzen 7 1800X aus diesem Test verfügen alle über acht Kerne. Im Vergleich zu den FX-CPUs soll die Performance teils um über 50 Prozent gestiegen sein – macht AMD damit Intel endlich wieder Konkurrenz im High-End-Segment bei den Prozessoren?

Mit AMDs Prozessor Ryzen 7 1800X haben wir das wohl am meisten erwartete Stück Hardware seit Langem im Test. Gelingt es AMD in unseren neuen Spiele- und Anwendungs-Benchmarks des Ryzen 7 1800X, den großen Vorsprung der Core i-CPUs wieder wett zumachen?

Mit Blick auf diese Vergangenheit wäre es bereits ein sehr großer Erfolg für AMD, wenn man mit Ryzen endlich wieder zu Intel aufschließen könnte – ob das gelingt, klären wir anhand unseres neuen CPU-Testsystems mit zahlreichen Benchmarks des Ryzen 7 1800X im Vergleich zu Intels Core-i-Prozessoren mit vier bis zehn Kernen.

AMD Zen im Überblick

Für den Test von Ryzen hat AMD uns das hier zu sehende Asus Crosshair VI Hero und das Aours AX370 Gaming 5 von Gigabyte mit dem für Ryzen nötigen Sockel AM4 zur Verfügung gestellt. Die Messungen haben wir mit 16,0 GByte DDR4-RAM auf dem Gigabyte-Board durchgeführt.

Die neue x86-Architektur von AMD nennt sich Zen. Die ersten Prozessoren mit dem Codenamen Summit Ridge basieren auf dem Sockel AM4 mit 1331 Pins, sie tragen im Handel die Bezeichnung Ryzen 7, Ryzen 5 und Ryzen 3. AMD hat Zen von Grund auf neu entwickelt. Viele Altlasten der Vorgänger-Architektur Bulldozer (etwa FX 6300 oder FX 8350) wie die Aufteilung der vorhandenen Kerne in Dual-Core-Module, die sich bestimmte Ressourcen teilen müssen, sind damit Geschichte. Zu Beginn werden nur drei Ryzen 7-Modelle mit acht Kernen verfügbar seine (siehe die Tabelle weiter unten), später folgen günstigere CPUs der Ryzen 5- und Ryzen 3-Reihe mit weniger Kernen.

Technisch gibt es viele Ähnlichkeiten zwischen AMDs neuen Zen-CPUs und Intels aktuellen Prozessoren, etwa die virtuelle Kernverdoppelung per »Simultaneous Multi Threading« (bei Intel als »Hyper Threading« bekannt), das automatische Übertakten per Turboboost je nach Kernauslastung, Temperatur und Stromverbrauch oder die Unterstützung von Befehlssatzerweiterungen wie AVX2 und AES.

Ein erster wichtiger Unterschied findet sich allerdings bei der Anzahl der vorhandenen Kerne: Während Intels Kaby Lake-CPUs wie der Core i7 7700K momentan maximal vier Kerne zu bieten haben, besitzen alle drei zum Release von Zen verfügbaren Ryzen 7-Prozessoren acht Kerne, die Kosten liegen zwischen 360 und 560 Euro. Intel-CPUs mit acht und mehr Kernen sind im Desktop-Bereich dagegen (noch) der Haswell-E- und Broadwell-E-Reihe vorbehalten und kosten über 1.000 Euro.

Die Ryzen-CPUs mit dem Codenamen Summit Ridge werden wie Intels aktuelle Prozessoren im 14 Nanometer-Verfahren gefertigt.

Das »X« am Ende des Ryzen 7 1800X und des Ryzen 7 1700X weist auf eine weitere Besonderheit hin: AMDs neue Prozessoren unterstützen die so genannte »Xtended Frequency Range« (XFR). Sie ist Teil von AMDs »SenseMI«-Technologie, die unter anderem dafür sorgen soll, dass das Verhältnis zwischen Stromverbrauch und zur Verfügung gestellter Leistung je nach aktuell gegebenen Anforderungen möglichst optimal ausfällt. AMD hat uns in diesem Zusammenhang übrigens empfohlen, als Energieprofil von Windows »Höchstleistung« statt der Standardeinstellung »Ausgeglichen« zu aktivieren, da SenseMI andernfalls für etwas niedrigere Leistung in Spielen sorgen könnte.

Bei XFR handelt es sich im Kern um eine zusätzliche Taktsteigerung über den normalen Turbo Boost (beziehungsweise Precision Boost) hinaus, die bei guter Kühlung bis zu 100 MHz mehr ermöglicht. Auch der Ryzen 7 1700 ohne »X« im Namen unterstützt diese Technik, allerdings erhöht sich der Takt hier maximal um 50 MHz.

Später werden noch weitere Ryzen-CPUs mit anderen Namenszusätzen folgen, ein »T« steht etwa für niedrigen Stromverbrauch im Desktop-Bereich, ein »H« für hohe Leistung im mobilen Bereich. Auch im Notebook-Segment will AMD also wieder mitmischen, hier dominiert Intel den Markt ebenfalls seit Jahren.

Außerdem bemerkenswert: Während Intel das einfache Übertakten per freiem Multiplikator nur bei den Prozessoren mit »K«- oder »X«-Zusatz erlaubt, lässt sich der Takt bei allen Ryzen-Prozessoren (also auch bei Ryzen 5 und Ryzen 3) auf diesem Weg erhöhen - ein passendes AM4-Mainboard vorausgesetzt.

Zu guter Letzt verfügen die Ryzen-Prozessoren über eine integrierte Southbridge, die zusätzliche USB- und SATA-Anschlüsse enthält, während Intel-Prozessoren ausschließlich PCI-Express 3.0-Lanes zur Verfügung stellen.